Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gaststätte aufgebrochen

Wassenberg (ots)

Einbrecher hebelten eine Tür einer Gaststätte an der Gladbacher Straße auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Anschließend brachen sie noch einen Spielautomaten auf. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten unerkannt. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum 28. Januar (Dienstag).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell