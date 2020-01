Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl von Firmengelände

Übach-Palenberg (ots)

Von einem Firmengelände an der Alten Aachener Straße stahl ein bislang unbekannter Täter einen Karton mit Fahrzeugzubehörteilen. Um an seine Beute zu gelangen, überstieg er die Umzäunung. Die Tat wurde am Mittwoch, 8. Januar, gegen 4.05 Uhr begangen.

