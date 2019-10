Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mobil im Alter - aber sicher!

Noch freie Teilnehmerplätze

Kreis Heinsberg (ots)

Unter dem Motto "Mobil im Alter - aber sicher!" bietet die Polizei Heinsberg interessierten Senioren/Seniorinnen eine interessante Seminarreihe an und in dem am Montag, 14.10.2019, beginnende Seminar sind noch Teilnehmerplätze frei!

Ziele und Inhalte des Verkehrsseminars

Die Verkehrssicherheitsberatung der Kreispolizeibehörde Heinsberg richtet ihr kostenloses Angebot an "Mobile Verkehrsteilnehmer/-innen ab 60", die entweder mit dem Fahrrad und/oder dem PKW am Straßenverkehr teilnehmen.

Die Polizei möchte mit diesem Seminar die Kompetenz der älter werdenden "aktiven" Fahrzeugführer im Straßenverkehr fördern und stärken.

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihr eigenes Fahrverhalten zu optimieren und erfahren, was sie noch mehr für ihre Sicherheit tun können.

Das Seminar umfasst drei Vormittage, die jeweils in der Zeit von 10:00 - 12:30 Uhr stattfinden.

Am ersten Tag werden den Teilnehmern Neuigkeiten im Verkehrsraum und veränderte Verkehrsregeln sowie technische Neuheiten vorgestellt.

Der zweite Tag befasst sich ausschließlich mit dem Fahrrad/Pedelec und beinhaltet neben theoretischen Neuheiten (z.B. Radwegbenutzungspflicht ja/nein) auch praktische Übungen im öffentlichen Verkehrsraum, inkl. Tipps rund um das Fahren mit dem Pedelec.

Im letzten Seminarteil steht der PKW im Mittelpunkt. Neben der Vermittlung von theoretischem Grundwissen werden dort auch praktische Übungen am und mit dem eigenen Fahrzeug im gesicherten Umfeld durchgeführt. Nützliche Fahrzeugassistenzsysteme und in welcher Form diese den Fahrer/Fahrerin unterstützen werden erläutert.

Das Seminar umfasst die Termine Montag, 14.10.2019, Mittwoch, 16.10. und Montag, den 21.10. Treffpunkt ist die Feuerwehr in Wildenrath, Heinsberger Str. 38 a. Beginn ist jeweils 10:00 Uhr am Vormittag.

Die Seminarreihe ist auf höchstens 20 Teilnehmer begrenzt. Die Reservierung erfolgt entsprechend der Reihenfolge der Anmeldungen!

Interessierte können sich in der Zeit von 08.00 - 14.00 Uhr verbindlich bei der Direktion Verkehr der Heinsberger Polizei unter der Telefonnr.: 02452/920-4444 anmelden.

