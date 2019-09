Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Erkelenz-Keyenberg (ots)

Am Montag, 23. September, bemerkten Anwohner gegen 20 Uhr, dass die Haustür eines Einfamilienhauses an der Westricher Straße offen stand. Vor dem Haus stand ein dunkler Pkw Kombi, mit Geilenkirchener Kennzeichen (GK-). Das Fahrzeug wurde gestartet und fuhr in Richtung Kuckum davon. Als er feststellte, dass die Tür offenbar aufgehebelt wurde, verständigte der Zeuge die Polizei. Ob aus dem Haus etwas entwendet wurde, wird zurzeit ermittelt. Zur Klärung der Tat bittet die Polizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell