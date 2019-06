Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Taschendiebstahl mit Folgen

Hückelhoven (ots)

Ein 81-jähriger Mann aus Hückelhoven war am Mittwoch, 12. Juni, zwischen 9 Uhr und 10 Uhr in mehreren Geschäften auf der Parkhofstraße unterwegs. Als er an der Kasse eines Geschäftes zahlen wollte, bemerkte er, dass ihm seine Geldbörse zwischenzeitlich entwendet worden war, in der sich Bargeld und die EC-Karte befanden. Nachdem er die Karte hatte sperren lassen, musste er von seiner Bank erfahren, dass von seinem Konto bereits Geld abgebucht worden war.

Um nicht Opfer eines Taschendiebstahls zu werden, rät die Polizei:

- Rechnen Sie vor allem in Menschenmengen damit, dass Diebe Sie ablenken wollen, um Sie zu bestehlen. Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer.

- Tragen Sie Wertsachen und Dokumente nicht in der Handtasche bei sich, sondern verteilen Sie sie in verschlossenen Innentaschen Ihrer Oberbekleidung. Empfehlenswert sind auch Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder Geldgürtel.

- Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche stets verschlossen unter dem Arm geklemmt und mit dem Verschluss zum Körper. In Geschäften, Fußgängerzonen oder ähnlich belebten Bereichen sollten Sie auch Rucksäcke immer verschlossen unter dem Arm tragen.

- Verwahren Sie Wertgegenstände wie Geldbörse, Mobiltelefon und Schlüssel nicht in der Einkaufstasche, dem Einkaufskorb oder Einkaufswagen und legen Sie Ihr Portemonnaie an der Kasse nicht aus der Hand.

- Führen Sie nur so viel an Bargeld mit, wie Sie brauchen.

- Wenn Sie doch einmal Opfer geworden sind oder einen Diebstahl beobachten: Verständigen Sie umgehend die Polizei über 110.

