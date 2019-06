Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Container aufgebrochen

Erkelenz Granterath (ots)

Am Mittwoch (12. Juni) drangen Einbrecher in eine Werkstatt an der Luxemburger Straße ein. Gegen 00.35 Uhr beobachtete ein Anwohner eine männliche Person mit einer schwarzen Kappe, die auffällig über den Zaun am Gelände sah. Zudem hörte er Flex Geräusche vom Gelände. Daraufhin verständigte er die Polizei. Die Täter entfernten sich vor dem Eintreffen der Beamten vom Ort des Geschehens. Es wurde festgestellt, dass zwei Container auf dem Firmengelände offenbar gewaltsam mit einer Flex geöffnet worden waren. Was die Täter daraus entwendeten, wird noch ermittelt.

