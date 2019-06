Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Übach-Palenberg (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Mittwoch (12. Juni), zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr, ein Fenster eines Wohnhauses an der Rölkenstraße aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, schlugen sie die Glasscheibe ein und gelangten so ins Innere des Hauses. Sie suchten in mehreren Räumen nach Wertgegenständen und stahlen Schmuck. Was sie sonst entwendeten, wird noch ermittelt.

