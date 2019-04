Polizei Mettmann

POL-ME: Motorradfahrer gegen Mauer geprallt -Ratingen- 1904116

Mettmann (ots)

Am Mittwochmittag des 17.04.2019, gegen 13:15 Uhr, befuhr ein 68-jähriger Düsseldorfer mit seinem Motorrad Honda den innerörtlichen Kahlenbergsweg in Richtung Essen. Nach Zeugenaussagen geriet er Ausgangs einer leichten Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Der 68-Jährige wurde über die Mauer in einen dahinter liegenden Garten geschleudert. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Duisburger Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Während der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn für ca. 1,5 Stunden teilweise gesperrt.

