Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kirchenfenster eingeschlagen

Gangelt (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (7. Mai), 20 Uhr, bis Mittwoch (8. Mai), 10.30 Uhr, haben Unbekannte ein Fenster einer Kirche an der Bachstraße eingeschlagen. Wer Beobachtungen machte, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten, der wende sich bitte an das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0.

