Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorroller gestohlen

Wegberg (ots)

Einen schwarzen Motorroller mit weißen Felgen und weißer Aufschrift stahlen unbekannte Täter zwischen 23 Uhr am Dienstag (7. Mai) und 8.15 Uhr am Mittwoch (8. Mai). Der Roller der Marke MBK hatte ein Versicherungskennzeichen und war vor einem Haus an der Lindenstraße abgestellt worden.

