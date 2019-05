Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Maiherz angezündet/ Zeugen gesucht

Übach-Palenberg (ots)

Am Freitag, 3. Mai, gegen 01.40 Uhr, bemerkten Anwohner einen Brand am Balkon eines Hauses an der Rubensstraße. Offenbar stand ein Maiherz in Flammen, welches am Regenfallrohr befestigt gewesen war. Der unmittelbar darüber befindliche Balkon, dessen Boden mit Holz verkleidet war, fing ebenfalls Feuer. Am Balkon sowie an den dort befindlichen Gartenmöbeln entstand Sachschaden. Durch die Hitzeentwicklung platzte die Scheibe eines Fensters, so dass Rauch in die Wohnung eindrang. Die Feuerwehr löschte das Feuer und verhinderte so ein Ausbreiten der Flammen. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Ermittlungen ergaben, dass es sich vermutlich um Brandstiftung handelt. Zur Klärung der Tat bittet die Polizei Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die in Zusammenhang stehen könnten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0.

