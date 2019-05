Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kapelle mit Graffiti beschädigt

Wegberg-Kipshoven (ots)

Die Außenwände einer Kapelle an der Straße An der Kapelle sind durch unbekannte Täter mit Graffiti beschädigt worden. Die Farbschmierereien wurden am Freitag (26. April), gegen 13 Uhr entdeckt. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter Telefon 02452 920 0 in Verbindung zu setzen.

