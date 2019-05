Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Vorfällen auf Wurmweg gesucht

Geilenkirchen (ots)

Ein Spaziergänger bemerkte am Donnerstag, 2. Mai, gegen 16.20 Uhr, auf dem Wurmweg im Bereich der Ortschaft Süggerath einen Mann, der zu urinieren schien. Der Unbekannte drehte sich dann zu ihm um und hielt sein entblößtes Geschlechtsteil in der Hand. Der Spaziergänger wollte sich daraufhin entfernen, aber der Unbekannte folgte ihm mit etwas Abstand. Im Weggehen bemerkte der Geilenkirchener, dass der ihm unbekannte Mann, der mit einer Bermuda Hose und einem schwarzen Umhang bekleidet war, mit zwei Fahrradfahrern in Streit geriet, die gerade den Wurmweg befuhren. Kurz darauf nahm der Mann einen Stock in die Hand, stellte sich in die Einfahrt eines Parkplatzes am Wurmweg in Süggerath und stieß Drohungen aus. Eine Pkw Fahrerin, die offenbar mit ihrem Hund spazieren gehen wollte, fuhr daraufhin wieder davon. Auch der Spaziergänger entfernte sich. Die Identität des Täters konnte durch die Polizei zwischenzeitlich ermittelt werden. Zur Klärung des Sachverhaltes bittet das zuständige Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen die erwähnten Zeugen und weitere Personen, die das Geschehen beobachtet haben, sich unter Telefon 02452 920 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell