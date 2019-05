Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Tennisclub

Gangelt-Langbroich (ots)

Unbekannte Täter brachen in das Vereinsheim eines Tennisclubs an der Straße Im Erlenbruch ein. Sie stahlen mehrere Elektrowerkzeuge. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Samstag (27. April).

