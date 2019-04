POL-FR: Breitnau - Neuwertiger Teppich im Wald aufgefunden

Polizeipräsidium Freiburg

Am frühen Mittwoch Abend , 17.04.2019, meldete sich ein Anwohner im Bereich Heiligbrunnen beim Polizeirevier Titisee-Neustadt. Er teilte mit, bereits vor ca. zwei Wochen einen zusammengerollten Teppich in der Nähe im Wald, noch im Schnee liegend, gesehen zu haben. Nachdem der Teppich noch immer völlig durchnässt an besagter Stelle vorhanden war, sah er sich zur Meldung an die Polizei veranlasst. Die Streife des Polizeireviers bemerkte vor Ort ein Preisschild am zusammengerollten Teppich, wonach dieser möglicherweise noch neuwertig sein und einen Wert von 1590,- EUR haben könnte. Wegen des Gewichts muss der Teppich, ca. 203 x 305 cm gross, mit geeignetem Gerät geborgen werden. Die Beamten des Polizeipostens Hinterzarten (Tel. 07652/91770) sind mit den Ermittlungen zur Herkunft des Einrichtungsgegenstandes befasst. Wer hat unter Umständen einen solchen Teppich bestellt und nicht erhalten? Wer kann sonst Hinweise zur Herkunft geben? Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter Tel. 07651/93360, entgegen.

