Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Drei Personen nach Einbruchsdiebstählen festgenommen

Selfkant (ots)

Am 30. April (Dienstag) hörte der Bewohner eines Hauses an der Geilenkirchener Straße, gegen 3.50 Uhr, Geräusche in seinem Haus. Als er nachsah, bemerkte er eine männliche Person, die aus seiner Küche durch den Hausflur aus dem Haus flüchtete. Er folgte dem Mann und sah ihn in einen Pkw Mercedes A-Klasse älteren Baujahres einsteigen. Das silberne Fahrzeug fuhr in Richtung Sittarder Straße davon. Er konnte jedoch erkennen, dass es mit niederländischen Kennzeichen ausgestattet war. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten bei einer Fahndung im Nahbereich an der Straße An der Waldschänke, zwischen den Ortschaften Tüddern und Süsterseel, ein solches Fahrzeug feststellen. Es gelang ihnen, das Fahrzeug anzuhalten. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass sich im Fahrzeug eine männliche Person befand, auf die die Täterbeschreibung zutraf. Es handelte sich um einen 41-jährigen, aus den Niederlanden (Brunssum) stammenden Mann. Mit ihm im Fahrzeug saßen zwei Frauen im Alter von 29 und 35 Jahren, die ebenfalls aus den Niederlanden (Heerlen/Hoensroek) stammen. Sie wurden vorläufig festgenommen. In der Nähe der Anhaltestelle fanden Beamte kurz darauf ein Brecheisen. Dieses wurde sichergestellt und wird nun auf Spuren untersucht.

In derselben Nacht kam es zu drei weiteren Einbruchsversuchen.

Anwohner der Heidestraße in Selfkant-Süsterseel stellten gegen 1.30 Uhr fest, dass Einbrecher versucht hatten, mittels eines Brecheisens in ihr Haus einzudringen. Nachdem die Täter die am Haus befindlichen Kameras entdeckten, flüchteten sie mit einem hellen Pkw Mercedes A-Klasse. Gegen 2.10 Uhr hörten Anwohner der Suestrastraße in Süsterseel Glas klirren. Als sie nach dem Rechten sahen, mussten sie feststellen, dass ein Fenster ihres Hauses mit einem Stein eingeschlagen worden war. Die Täter waren aber offenbar geflüchtet, ohne ins Haus einzudringen.

Der Bewohner eines Reihenhauses an der Martinusstraße in Selfkant-Tüddern überraschte gegen 3.30 Uhr einen männlichen Täter, als dieser versuchte, die Eingangstür aufzuhebeln. Der Einbrecher lief daraufhin in Richtung Geilenkirchener Straße davon. In der Einfahrt seines Hauses bemerkte der Anwohner einen hochwertigen Pkw Mercedes.

Ob die festgenommenen Personen mit den Taten in Zusammenhang stehen, wird nun ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell