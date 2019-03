Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Ladendiebstahl in Soltau

Soltau (ots)

Am Samstagvormittag, dem 23.03.2019, entnahm ein 35-jähriger Mann aus Hamburg in einem Soltauer Baumarkt Handwerkzeug aus der Verpackung und steckte diese ein. Der hauseigene Sicherheitsdienst beobachtete den Ladendiebstahl und hielt den Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizeivollzugsbeamten fest. Im Rahmen der sich anschließenden Überprüfungen nahmen die eingesetzten Beamten auch den PKW des Beschuldigten in Augenschein. Hierbei stellten sie fest, dass die angebrachten Kennzeichen nicht für den PKW ausgegeben waren. Zudem besteht der Anfangsverdacht, dass die auf den Kennzeichen befindlichen Plaketten nachträglich und unerlaubt auf die Kennzeichentafeln aufgebracht worden sind. Ein Nachweis über die erforderliche Haftpflichtversicherung des PKW gab es ebenso nicht. Folglich stellten die Polizeivollzugsbeamten den PKW-Schlüssel sowie die Kennzeichentafeln sicher und leiteten mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten ein.

