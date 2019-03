Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hodenhagen: Holz gestohlen; Munster:Unfallflucht auf Famila-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen; Buchholz/A.: Einbruch in Grundschule; Neuenkirchen: Fenster eingedrückt - Geräte gestohlen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 22.03.2019 Nr. 1

22.03 / Holz gestohlen

Hodenhagen: Unbekannte Diebe entwendeten in dem Zeitraum vom 21.02.2019 bis zum 07.03.2019 circa sechs bis acht Kubikmeter Baumholz, hauptsächlich Eiche. Das Holz stammt von Ausästungsarbeiten und war am Krusenhausener Weg und an der Verlängerung Am Schmoorsberg in Richtung Modellflugplatz abgelegt. Die Polizei verspricht sich Hinweise auf die Täter, da die Tat vermutlich zur Tageszeit ausgeführt und in einem Fall in unmittelbarer Nähe zur L 191 begangen wurde. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Hodenhagen unter 05164/1600 in Verbindung zu setzen.

22.03 / Unfallflucht auf Famila-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Munster: Bereits am Montag, 18.03.2019 kam es in der Zeit zwischen 09.20 und 09.30 Uhr auf dem Parkplatz des Famila-Markts am Kohlenbissener Grund zu einer Verkehrsunfallflucht. Etwa in Höhe des Fahrradständers, zwischen Getränkemarkt und Haupteingang, parkte ein vermutlich weißer Pkw Skoda oder VW vorwärts aus und fuhr dabei gegen ein gegenüber geparktes, schwarzes Cabriolet der Marke Audi. Anschließend entfernte sich der Verursacher. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Munster unter 05192/9600 in Verbindung zu setzen.

21.03 / Einbruch in Grundschule

Buchholz/A.: Unbekannte drangen in der Nacht zu Donnerstag in die Grundschule an der Dorfstraße in Buchholz ein, öffneten gewaltsam sämtliche Schränke eines Büros und versuchten vergeblich einen Tresor zu knacken. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt.

21.03 / Fenster eingedrückt - Geräte gestohlen

Neuenkirchen: Im Zeitraum der vergangenen drei Wochen drückten Einbrecher ein Fenster eines Gebäudes an der Siemensstraße ein und entwendeten aus dem Gebäudeinneren eine Kettensäge, eine Motorsense und Kupferrohre im Wert von rund 500 Euro.

