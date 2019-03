Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Ruhestörung in Soltau

Soltau (ots)

Eine Jugendliche veranstaltete in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Feier in ihrem Elternhaus in der Lüneburger Straße in Soltau. Die rund 50 Gäste erzeugten hierbei solch einen erheblichen Lärm, das die Feier trotz vorheriger Androhung am Ende durch die Polizeivollzugsbeamten beendet werden musste. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt.

