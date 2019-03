Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Fahrzeug übersehen: drei Verletzte

Heidekreis (ots)

21.03.2019

21.03 / Fahrzeug übersehen: drei Verletzte

Schneverdingen: Am Mittwochvormittag, gegen 10.35 Uhr kam es auf der Reimerdinger Straße (K 24), in Höhe der Biogasanlage zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Ein 58jähriger Soltauer war von einem Betriebsgelände auf die K 24 gefahren, ohne die Vorfahrt eines von links kommenden Fahrzeugs zu achten. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Verursacher schwer und der 64jährige Fahrer des anderen Pkw sowie dessen 66jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Die Beteiligten kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

