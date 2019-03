Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Einbruch blieb ohne Beute; Schneverdingen: Drogen vermutlich ursächlich für Unfall

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 18.03.2019 Nr. 1

16.03 / Einbruch blieb ohne Beute

Schwarmstedt: Unbekannte drangen in der Zeit zwischen Dienstag und Samstag in das Treppenhaus eines Baumarkts an der Straße Unter den Eichen ein. Es gelang ihnen nicht, den Verkaufsraum zu betreten. Beute wurde nicht erlangt.

17.03 / Drogen vermutlich ursächlich für Unfall

Schneverdingen: Nach eigenen Angaben kam ein 28jähriger Pkw-Fahrer aufgrund Niesens am Sonntagabend auf dem Osterwaldweg nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Verursacher und sein 36jähriger Beifahrer verletzten sich dabei leicht. Da Hinweise auf Drogenkonsum vorlagen, ließen die aufnehmenden Polizeibeamten eine Blutprobe durchführen und stellten den Führerschein sicher.

