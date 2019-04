Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorrad entwendet

Zeugen gesucht

Heinsberg-Aphoven (ots)

Eine Anwohnerin beobachtete am 29. April (Montag), gegen 17.00 Uhr, drei unbekannte Männer an einem Grundstück an der Talstraße. Diese fuhren zunächst mit zwei Rollern die Straße auf und ab. Anschließend begaben sie sich zu einer Einfahrt und hielten sich dort auf. Einer der Unbekannten ging dann auf ein Grundstück und kam kurz darauf zurück, wobei er ein rotes Motorrad der Marke KTM, mit HS-Kennzeichen, schob. Er stieg auf das Zweirad und die beiden anderen Personen auf ihre Motorroller. Anschließend fuhren sie über Wirtschaftswege in Richtung Aphover Steg davon. Das Motorrad gehörte einem Nachbarn, der dessen Fehlen kurz darauf bestätigen musste. Alle drei Täter waren etwa 17 bis 18 Jahre alt, schlank und zirka 170 Zentimeter groß. Alle trugen dunkle Kleidung und schwarze Kapuzensweatshirts. Die Kapuze hatten die Drei über den Kopf gezogen. Der Täter, der das Krad entwendete, hatte zudem das Gesicht mit schwarzem Stoff bedeckt. Darauf waren Zähne aufgedruckt, wie bei einem Totenschädel. Der junge Mann trug einen schwarzen Rucksack bei sich. Die Motorroller der beiden anderen Täter waren grün. Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0.

