Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw aus Garage entwendet

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Eine Anwohnerin der Lothforster Straße bemerkte am Montag (29. April), gegen 2.50 Uhr, zwei dunkel gekleidete Männer, die sich offenbar an einem parkenden Pkw in der Nähe zu schaffen machten. Daraufhin verständigte sie die Polizei über ihre Beobachtungen. Die Männer bemerkten die Zeugin und flüchteten zu Fuß in Richtung Gesamtschule. Kurz darauf hörte die Frau, wie ein Fahrzeug wegfuhr. Die Polizeibeamten stellten fest, dass das Fahrzeug, an dem sich die Personen aufgehalten hatten, zwischen Sonntag (28. April), 22.30 Uhr und Montag (29. April), 2.50 Uhr, aus der Einfahrt eines Hauses an der Meurerstraße entwendet wurde. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und nach Sicherung aller Spuren an die Eigentümer übergeben. Die Ermittlungen zur Identität der Täter dauern weiter an. Wer hat den Diebstahl des Pkw an der Meurerstraße beobachtet oder kann Hinweise zur Tat oder den Tätern geben? Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell