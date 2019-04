Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Dieselkraftstoff abgezapft

Geilenkirchen-Immendorf (ots)

Aus dem Tank eines Pkw, dieser parkte an der Dürener Straße, zapften Unbekannte in der Nacht zum 16. April (Dienstag) etwa 45 Liter Dieselkraftstoff ab. Um an ihre Beute zu gelangen, bohrten sie den Tank an mehreren Stellen an.

