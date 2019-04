Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Geräteschuppen

Heinsberg-Kempen (ots)

Aus einem Geräteschuppen an der Straße An der Rur, stahlen Unbekannte am Samstag, 13. April, zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr, eine Säge und einen Freischneider.

