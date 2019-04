Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeug überschlägt sich

Geilenkirchen-Hünshoven (ots)

Am Montag, 15. April, ereignete sich gegen 16.30 Uhr, auf der Straße Wauricher Weg, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Die 19-Jährige war mit ihrem Pkw Renault auf der Kreisstraße 27 aus Richtung Waurichen in Richtung Landstraße 164 unterwegs. In einer Linkskurve verlor die junge Frau aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen touchierte einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. Anschließend überschlug sich der Pkw und kam in der Feldgemarkung zum Stillstand. Die 19-Jährige wurde durch den Unfall nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt und konnte selbstständig ihr Fahrzeug verlassen. Der Pkw wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

