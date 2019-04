Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Hückelhoven (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Martin-Luther-Straße sucht die Polizei den Geschädigten des Unfalls. Eine junge Frau aus Erkelenz fuhr am Freitag (12. April), gegen 10.50 Uhr, mit ihrem Pkw Mitsubishi auf der Martin-Luther-Straße aus Richtung Schwimmbad kommend in Richtung Markt. Als sie an mehreren Fahrzeugen vorbei fuhr, die am rechten Fahrbahnrand standen, kam ihr ein Pkw entgegen. Als sie diesem auswich, stieß sie mit dem rechten Außenspiegel ihres Fahrzeugs gegen einen weißen Pkw, der dort parkte. Nachdem sie eine geeignete Lücke zum Parken gefunden hatte und zurück zur Unfallstelle geeilt war, war das Fahrzeug jedoch schon weiter gefahren. Wer hat mit seinem weißen Fahrzeug zum angegebenen Zeitpunkt dort geparkt und später einen Unfallschaden festgestellt? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell