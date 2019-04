Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

8-Jähriges Kind verletzt

Erkelenz-Schwanenberg (ots)

Ein 8-jähriger Junge wurde am Freitag, 12. April, gegen 14 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Buscherbahn verletzt. Das Kind fuhr mit seinem Fahrrad auf der Straße Buscherbahn aus Richtung Lindchesweg in Richtung Buchenweg. Dabei touchierte ein Pkw, der in gleicher Richtung hinter dem Jungen fuhr, das Hinterrad seines Fahrrades. Durch den Stoß stürzte der 8-Jährige zu Boden. Der unbekannte Fahrer des Pkw, der in Begleitung eines Beifahrers war, beschleunigte daraufhin sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Hoven davon, ohne sich um das Kind zu kümmern. Der Junge konnte erkennen, dass Fahrer und Beifahrer Kapuzenpullover trugen und jeweils die Kapuze über den Kopf gezogen hatten. Das Fahrzeug war dunkelblau (fast schwarz) und wies am Kofferraum drei weiße Streifen auf. Nach Angaben des Kindes handelte es sich um ein älteres Fahrzeug. Das Kind verständigte seine Mutter über den Vorfall. Diese erstattete Anzeige bei der Polizei. Durch den Sturz zog sich der Junge leichte Verletzungen zu. Wer kennt das Fahrzeug oder hat den Unfall beobachtet und sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

