Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Einbruch Pkw entwendet

Selfkant-Wehr (ots)

Unbekannte Täter drangen am Montag (15. April), gegen 2.40 Uhr, in ein Wohnhaus an der Dorfstraße ein. Sie entwendeten aus dem Haus den Fahrzeugschlüssel zu einem schwarzen Pkw BMW, mit Kennzeichen aus dem Landkreis Günzburg (GZ-), der vor dem Haus parkte. Anschließend fuhren sie mit dem Pkw davon.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell