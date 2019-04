Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Taschendiebstähle, Tipps der Polizei

Geilenkirchen / Übach-Palenberg (ots)

Am Mittwoch, 3. April, wurde einer 63-jährigen Frau aus Übach-Palenberg ihre Handtasche beim Einkaufen entwendet. Sie war zwischen 14 Uhr und 14.15 Uhr in einem Geschäft an der Konrad-Adenauer-Straße in Geilenkirchen unterwegs. Nach dem Einkauf musste sie feststellen, dass ihre Umhängetasche samt Geldbörse, Bargeld, Handy und persönlichen Papieren durch unbekannte Täter entwendet wurde.

Auch in einem Drogeriemarkt an der Straße Am Wasserturm in Übach-Palenberg kam es am Donnerstag, 4. April, zu einem Diebstahl. Eine 30-jährige Frau aus Übach-Palenberg hielt sich an der Foto Station des Geschäftes auf und legte ihre Geldbörse auf einen daneben stehenden Tisch. In einem unbeobachteten Moment wurde das Portemonnaie gestohlen.

Dies sind nur zwei Beispiele von Diebstählen, wie sie regelmäßig auch im Kreis Heinsberg vorkommen. Neben dem finanziellen Schaden ist ein Taschendiebstahl oft mit großem zeitlichem Aufwand und Ärger verbunden, z. B. weil entwendete Dokumente neu ausgestellt werden müssen. Zudem sind auf entwendeten Handys in der Regel viele persönliche Daten, wie Adressen und Telefonnummern sowie Bilder, die durch den Diebstahl alle verloren sind und in fremde Hände geraten.

Damit Sie nicht Opfer eines Taschendiebstahls werden, rät die Polizei:

- Rechnen Sie vor allem in Menschenmengen damit, dass Diebe Sie ablenken wollen, um Sie zu bestehlen. Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer. - Tragen Sie Wertsachen und Dokumente nicht in der Handtasche bei sich, sondern verteilen Sie sie in verschlossenen Innentaschen Ihrer Oberbekleidung. Empfehlenswert sind auch Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder Geldgürtel. - Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche stets verschlossen unter den Arm geklemmt und mit dem Verschluss zum Körper. In Geschäften, Fußgängerzonen oder ähnlich belebten Bereichen sollten Sie auch Rucksäcke immer verschlossen unter dem Arm tragen. - Verwahren Sie Wertgegenstände wie Geldbörse, Mobiltelefon und Schlüssel nicht in der Einkaufstasche, dem Einkaufskorb oder Einkaufswagen und legen Sie Ihr Portemonnaie beispielsweise an der Kasse nicht aus der Hand. - Wenn Sie doch einmal Opfer geworden sind oder einen Diebstahl beobachten: Verständigen Sie umgehend die Polizei über die Notrufnummer 110.

