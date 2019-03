Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 62 vom 03.03.2019

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Gangelt-Schierwaldenrath, Diebstahl aus Pkw

Am 02.03.2019 (Samstag), zwischen 14.30 Uhr und 17.00 Uhr schlug ein unbekannter Täter die Scheibe eines Pkw ein, der auf der Oberstraße parkte und entwendete eine Handtasche aus dem Innenraum.

Geilenkirchen-Grotenrath, Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 01.03.2019, 15.00 Uhr und Samstag, 02.03.2019, 10.45 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang in ein Haus auf der Corneliusstraße. Ob etwas entwendet wurde, steht zurzeit noch nicht fest.

Verkehrsunfälle

Heinsberg-Dremmen, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstag, 02.03.2019, kam es um 19.25 Uhr auf der Sebastianusstraße in Höhe des Hauses 41 zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Fußgängerin. Ein 72-jähriger Pkw-Führer aus Heinsberg befuhr mit seinem Fahrzeug die Sebastianusstraße aus Richtung Eschweiler kommend in Richtung Lütticher Straße. Zu spät bemerkte er in der Dunkelheit, wie ein 82-jähriger Fußgänger aus Heinsberg, in Begleitung einer 82-jährigen Frau aus Essen, vor ihm die Straße von links nach rechts überquerten. Während sich der 82-jährige bereits auf dem rechten Gehweg befand, wurde die 82-jährige auf der Fahrbahn frontal vom Pkw erfasst und schwer verletzt. Die Dame wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht und verblieb dort stationär.

