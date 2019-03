Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr.61 der KPB Heinsberg vom 02.03.2019

Kreis heinsberg (ots)

Delikt/Straftaten

Erkelenz - Einbrüche

Unbekannte Täter gelangten im Tatzeitraum des 01.März (Freitag) zwischen 16:25 Uhr bis 21:00 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Friesenstraße. Die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentüre auf und durchsuchten im Haus Schränke und Behältnisse. Über erlangtes Stehlgut ist derzeit noch nichts bekannt.

In eine Doppelhaushälfte am Frankenring brachen unbekannte Täter in den späten Nachmittags-/Abendstunden des 1. März (Freitag) ein. In der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 23:00 Uhr hebelten unbekannte Täter zwei Terrassentüren auf und durchsuchten im Gebäude alle Räume und Behältnisse. Nach ersten Feststellungen wurden mehrere Herrenarmbanduhren und Bargeld entwendet.

Hückelhoven - Einbruch In ein Hotel an der Aachener Straße brachen unbekannte Täter im Zeitraum zwischen dem 28. Februar (Donnerstag) 22 Uhr und dem 01.März (Freitag) 09:45 Uhr ein. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld und ein Laptop.

Heinsberg-Randerath - Diebstahl aus KFZ

Im Zeitraum zwischen Samstag, 02.03.2019, 00:30 Uhr bis 04:20 Uhr schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines auf einem Parkplatz an der Himmericher Straße abgestellten PKW Renault Clio ein und entwendet die im Fahrzeug befindliche Tasche mit Bargeld, Handy sowie eine Jacke. Die Tasche und die Jacke wurden in einer Mülltonne in der Nähe des Tatortes aufgefunden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell