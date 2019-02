Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Erneuter Trickbetrug durch "falsche Polizisten"

Waldfeucht (ots)

Am Montag, 18. Februar, ereignete sich ein weiterer Trickbetrug durch sogenannte "falsche Polizeibeamte". Eine 77-jährige Frau aus Waldfeucht erhielt in den Abendstunden einen Telefonanruf eines Mannes, der sich als Polizeibeamter ausgab. In altbewährter Manier wurde ihr ein bevorstehender Einbruch vorgetäuscht, so dass sie Bargeld und Schmuck an einen angeblichen Polizisten übergab, um diese vermeintlich in Sicherheit zu bringen. Am nächsten Morgen musste sie feststellen, dass sie Opfer einer Straftat geworden war.

Um nicht Opfer solcher Telefonbetrüger zu werden, rät die Polizei:

- Die Polizei ruft niemals unter der Nummer 110 an! - Geben Sie am Telefon niemals Ihre Bankdaten heraus - Ein seriöser Anrufer wird Sie nicht danach fragen. - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. - Überweisen bzw. übergeben Sie kein Geld aufgrund eines Telefonanrufs. - Im Zweifelsfall beenden Sie konsequent das Gespräch. - Informieren Sie sofort die Polizei über den Notruf 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt und informieren Sie eine Vertrauensperson. - Wenn Sie Opfer geworden sind, wenden Sie sich ebenfalls sofort an die Polizei und erstatten Sie Anzeige, um andere zu warnen!

