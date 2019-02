Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unfallbeteiligter gesucht

Waldfeucht (ots)

Am Dienstag (12. Februar) fuhr eine 18-jährige Frau aus Waldfeucht, gegen 7.15 Uhr, mit ihrem Pkw Ford auf der Talstraße aus Richtung Schöndorf kommend in Richtung Obspringen. Als sie sich im Bereich einer Fahrbahnverengung befand, kam ihr ein dunkler Pkw entgegen. Der Fahrer des Fahrzeugs fuhr ebenfalls in die Fahrbahnverengung ein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die 18-Jährige mit ihrem Fahrzeug nach rechts aus und prallte gegen einen Lichtmast am rechten Fahrbahnrand. Der Fahrer des dunklen Pkw fuhr ohne anzuhalten in Richtung Schöndorf davon. Hinter seinem Fahrzeug fuhr in gleicher Richtung ein roter BMW, älteren Baujahres. Die 18-Jährige verletzte sich nicht. Zur Klärung des Geschehens bittet die Polizei den Fahrer des dunklen Pkw sich zu melden. Auch der Fahrer des roten Fahrzeugs sowie Zeugen des Unfalls, werden gebeten, das Verkehrskommissariat, unter Telefon 02452 920 0, anzurufen.

