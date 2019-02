Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 48 vom 17.02.2019

Kreis Heinsberg (ots)

Hückelhoven Einbruch in Kiosk Gegen 02:30 Uhr heute Nacht wurde durch einen unbekannten Täter die Scheibe eines Kioskes auf der Von- Dechen- Straße eingeschlagen. Offensichtlich reichte die Öffnung in der Scheibe nicht aus, um in das Ladenlokal zu gelangen. Die Kriminalwache übernahm die Spurensicherung vor Ort.

Hückelhoven Einbruch beim Möbeldiscounter Am Samstag wurde gegen 20:20 Uhr in ein Möbelgeschäft Am Landabsatz eingebrochen. Durch ein Rolltor, welches aufgebrochen wurde, gelangte man in die Räumlichkeiten. Zurzeit steht noch nicht fest, ob etwas erbeutet wurde. Auch hier übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen vor Ort.

Erkelenz Einbruch in Einfamilienhaus Auf dem Ahornweg wurde am Samstag in den späten Nachmittagsstunden in ein Wohnhaus eingebrochen. Durch die Haustüre, welche aufgehebelt wurde, gelangte man in das Haus. Der Geschädigte vermochte noch keine Angaben zum Diebesgut zu machen.

