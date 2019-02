Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 47 vom 16.02.2019

Kreis Heinsberg (ots)

Übach- Palenberg Einbruch in Garage und Gartenhaus In Scherpenseel wurde auf der Heerlener Straße in der Nachbarschaft in eine Garage bzw. in ein Gartenhaus eingebrochen. Aus der Garage wurden Werkzeuge, aus dem Gartenhaus ebenfalls Werkzeuge und ein im Garten abgestelltes Kleinkraftrad Suzuki in der Farbe Gelb entwendet. Die Taten wurden am Donnerstagnachmittag festgestellt.

Selfkant Einbruch in Kindergarten In der Freitagnacht war der Kindergarten auf der Ahornstraße das Ziel eines Einbruches. Durch den Keller gelangte man in das Gebäude. Im Büro wurde ein Tresor aufgehebelt und diesem Bargeld entnommen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen vor Ort.

i.A. Nause, PHK

