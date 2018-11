POL-HS: Brennender Sperrmüll

Geilenkirchen (ots) - Eine alte Küchenzeile sowie ein Backofen, die als Sperrmüll an der Straße Dammweg standen, wurden am Donnerstag, 29. November, offenbar durch unbekannte Personen in Brand gesetzt. Anwohner bemerkten das Feuer gegen 21.35 Uhr. Die Zeugen verständigten die Feuerwehr. Es gelang ihnen jedoch vor deren Eintreffen, die Flammen zu löschen. Durch das Feuer wurden der Sperrmüll sowie der Vorgarten eines Hauses beschädigt. Wer hat Beobachtungen gemacht, die Hinweise auf die Identität des/der Brandstifter geben? Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0.

