Heinsberg-Dremmen (ots) - Ein 63-jähriger Mann aus Dremmen wurde zwischen Montag, 26. November und Mittwoch, 28. November, Opfer eines Trickbetruges sogenannter "falscher Polizeibeamter". Diese meldeten sich in bekannter Manier telefonisch bei ihm und gaukelten dem Heinsberger in mehreren Telefonaten über zwei Tage hinweg eine Geschichte vor. Diese war so glaubhaft, dass der 63-Jährige am Mittwoch, 28. November, gegen 18 Uhr, einen Umschlag mit Bargeld an einen angeblichen Polizisten übergab, der an seiner Haustür klingelte. Der Mann war etwa 20 Jahre alt und wirkte südländisch. Er trug einen kurzen Bart und hatte schwarze Haare, die er etwas länger trug. Er war von schlanker Statur und zirka 170 bis 175 Zentimeter groß. Die deutsche Sprache schien nicht seine Muttersprache zu sein. Nachdem er einen größeren Bargeldbetrag in einem Umschlag erhalten hatte, ging er in unbekannte Richtung davon. Erst einige Zeit später bemerkte der 63-Jährige, dass er einem Trickbetrug zum Opfer gefallen war und zeigte den Vorfall an. Wer hat den Geldboten gesehen oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven unter der Telefonnummer 02452 920 0.

