POL-HS: Unfall unter Fahrradfahrern

Gangelt (ots) - Auf einem Fahrradweg entlang der Landstraße 47, zwischen den Ortschaften Gangelt und Süsterseel, ereignete sich am Donnerstag (6. September) ein Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrern. Ein 58-jähriger Mann aus Sittard/NL fuhr gegen 11.10 Uhr mit seinem Rad aus Richtung Gangelt in Richtung Süsterseel. Nach seinen Angaben kam ihm auf dieser Strecke ein Fahrradfahrer entgegen und touchierte ihn im Vorbeifahren am Arm. Daraufhin stürzte der 58-Jährige in einen Graben neben dem Radweg. Der unbekannte Fahrradfahrer fuhr in Richtung Gangelt davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Eine Gruppe Radfahrer fand den Niederländer kurze Zeit später und verständigte einen Rettungswagen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, aus dem er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Da er offenbar unter Alkoholeinwirkung stand, ist ihm eine Blutprobe entnommen worden. Zur Klärung des Unfallhergangs wird der unbekannte Fahrradfahrer, der dem 58-Jährigen entgegenkam, gesucht. Auch Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0.

