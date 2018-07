POL-HS: 86-jähriger Mann bei Verkehrsunfall verletzt

Erkelenz-Oerath (ots) - Am Montag, 9. Juli, ereignete sich auf der Landstraße 3, Ortsausgang Oerath, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 86-jähriger Mann verletzt wurde. Der Wegberger war gegen 10.50 Uhr mit seinem Pkw Mercedes auf der Landstraße 3 aus Richtung Wegberg in Richtung Erkelenz unterwegs. Kurz vor dem Ortsausgang verlor der Senior, vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen mehrere Verkehrsschilder, einen Zaun und eine Hecke. Anschließend kam sein Fahrzeug an einer Grundstücksmauer zum Stillstand. Der Senior wurde verletzt und in seinem Pkw eingeklemmt. Nachdem ihn die Feuerwehr befreit hatte, wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Landstraße 3 kurzzeitig gesperrt werden.

