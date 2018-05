POL-HS: Diebstahl aus Altkleidercontainer

Heinsberg (ots) - Aus einem Altkleidercontainer an der Borsigstraße stahlen unbekannte Täter am Sonntag (29. April) diverse Kleidungsstücke. Dabei wurden sie durch einen Zeugen beobachtet. Bei den Tätern handelte es sich um zwei Männer, die mit lilafarbenen Jogginganzügen bekleidet waren. Einer der Männer hatte eine Glatze, der andere strubbelige Haare. Beide wirkten südländisch. Sie flüchteten mit zwei Fahrrädern in unbekannte Richtung. Weitere Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0.

