Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Duisburg/Soest: Fotofahndung nach Diebstahl und anschließendem Betrug

Duisburg/Soest (ots)

Die Polizei sucht öffentlich mit Fotos nach einer Frau und zwei Männern. Was war geschehen: Bereits am 9. Dezember 2023 um 11:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einer 80-jährigen Seniorin beim Bezahlen in einem Supermarkt auf der Unnaer Straße in Werl (Kreis Soest) die EC-Karte.

Als die Dame ihre Kontobewegungen überprüfte, fiel ihr auf, dass in Duisburg (vorrangig im Duisburger Norden) mehrfach versucht wurde, mit ihrer EC-Karte Geld abzuheben. Die bisher Unbekannten versuchten auch an Tankstellen und Geschäften mit der Debitkarte zu bezahlen. Die Kripo hatte sofort mit den Ermittlungen begonnen und kam durch Videoaufzeichnungen dem Trio auf die Schliche.

Die Fahndungsfotos gibt es hier: https://polizei.nrw/fahndung/141802

Die Kripo bittet diejenigen, die die Personen auf den Bildern wiedererkennen, sich unter der 0203 2800 bei dem Kriminalkommissariat 32 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell