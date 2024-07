POL-ME: Falscher Wasserwerker erbeutet Bargeld - Monheim am Rhein - 2407066

Polizei Mettmann

Am Montagmittag, 15. Juli 2024, wurde eine 71-jährige Seniorin in ihrer Wohnung durch einen falschen Wasserwerker bestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Das ist der aktuelle Ermittlungsstand:

Um etwa 11:45 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der Monheimerin. Als sie die Tür öffnete, stellte sich ein Mann als Handwerker vor und gab an, die Wasserleitung ihrer Wohnung überprüfen zu müssen. Die 71-Jährige gewährte dem Mann daraufhin Zutritt zur Wohnung und begab sich mit ihm ins Badezimmer. Während sie den Duschkopf festhielt, ging der Unbekannte ins Wohnzimmer. Als die Seniorin wenige Minuten später nach ihm sehen wollte, verließ er die Wohnung.

Kurze Zeit danach bemerkte die Geschädigte, dass eine vierstellige Summe Bargeld, das sie in ihrer Wohnung versteckt hatte, entwendet wurde.

Die Seniorin beschreibt den falschen Wasserwerker:

- als ungefähr 35 bis 40 Jahre alt - als circa 1,70 bis 1,75 Meter groß - mit südländischem Erscheinungsbild - mit schmaler Figur - mit kurzen schwarzen Haaren - bekleidet mit grauer Arbeitsjacke und grauer Arbeitshose

Die Seniorin meldete den Diebstahl der Polizei, die diesen Vorfall nutzen möchte, um noch einmal eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der zum Teil professionell agierenden Betrügerinnen und Betrüger zu warnen.

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerkerinnen und Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: Auch dieser kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freundinnen, Freunden oder Verwandten oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.

