POL-HAM: Polizeipräsident Thomas Kubera besucht Bockum-Hövel und den Hammer Norden

Hamm-Mitte (ots) - Mit leichten Verletzungen kam ein 19-jähriger Radfahrer in ein Hammer Krankenhaus, nachdem er am Freitag, 5. Juli, gegen 9.10 Uhr an der Kreuzung Marker Allee/Josef-Schlichter-Allee mit einem Mercedes zusammengestoßen war. Der Heranwachsende aus Hamm befuhr mit seinem Fahrrad zunächst den Dunatenweg und bog dann nach links in die Marker Allee ein. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem Mercedes ...

