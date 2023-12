Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vorsicht vor falschen Stadtwerke-Mitarbeitern

Hamm-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat sich am Donnerstag, 7. Dezember, als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben und eine Frau in ihrer Wohnung bestohlen.

Gegen 13.25 Uhr klingelte er an der Wohnungstür einer 81-Jährigen am Nordenwall und zeigte einen gefälschten Ausweis vor. Der Mann gab an, dass die Seniorin aufgrund eines Rohrbruches im Haus, für mehrere Minuten das Wasser in ihrer Dusche anstellen müsse. Da der Mann vorgab nach unten gehen zu wollen um ein Telefonat zu führen, wartete die Seniorin in ihrem Badezimmer. Nachdem der Unbekannte weg war, bemerkte die 81-Jährige, dass aus ihrer Wohnung Bargeld und Schmuck gestohlen wurde.

Der Trickdieb soll zirka 1,80 Meter groß und geschätzt 30 Jahre alt sein. Er hat dunkle Haare und war mit einer dunklen Hose und einem dunklen Anorak mit roten Streifen an den Ärmeln bekleidet.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.

Bei verdächtigen Feststellungen bittet die Polizei darum, umgehend den Notruf 110 zu wählen.

Die Polizei warnt davor, Fremde in die Wohnung zu lassen. Unbekannte sollten aufgefordert werden, sich auszuweisen und vor der Tür zu warten. Währenddessen sollte man zur Sicherheit telefonisch bei den Stadtwerken nachfragen, ob alles seine Richtigkeit hat. (ds)

