POL-HAM: Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln: 54-Jährige fährt gegen Zapfsäule

Hamm-Rhynern (ots) - Ein 18-Jähriger hat am frühen Sonntagmorgen, 15. Oktober, Unfälle an der Bergstraße und an der Talstraße verursacht und ist anschließend geflüchtet - er war betrunken. Um 6.50 Uhr war der junge Mann aus Hamm in einem VW zunächst an der Bergstraße Ecke Eulenplatz unterwegs. Er kollidierte mit einem Zaun, riss diesen aus der Verankerung und ...

