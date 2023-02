Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dieseldiebstahl

Meiningen (ots)

Unbekannte machten sich in der Zeit von Donnerstag- bis Dienstagnachmittag an mehreren Baumaschinen, die in einem Steinbruch in der Gleimershäuser Straße in Meiningen-Dreißigacker abgestellt waren, zu schaffen. Sie brachen die jeweiligen Tankdeckel auf und zapften insgesamt etwa 1.700 Liter Diesel ab. Zu dem Entwendungsschaden von etwa 3.400 Euro kommt noch der Sachschaden an den Tankdeckeln in Höhe von ca. 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

