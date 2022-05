Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Ruhige "Hexennacht" für die PI Nordsaarland

66687 Wadern (ots)

Verhältnismäßig wenige Einsätze gegenüber den Vorjahren gab es in der "Hexennacht" vom 30.04.2022 auf den 01.05.2022 für die Beamtinnen und Beamten der PI Nordsaarland.

Lediglich bei einem "Maifeuer" beim Angelsportverein in 66625 Nohfelden-Sötern, bei einem Feuer (Verbrennen von Grünschnitt) in der Trierer Straße in 66679 Losheim am See, sowie einer Party in der Trierer Straße in 66709 Weiskirchen war ein Einschreiten der Polizei notwendig. .

