POL-Nordsaarland: Geldbörsendiebstahl in Einkaufsmarkt

66687 Wadern (ots) - Am Freitag, dem 29.04.2022, versuchten gegen 13.05 Uhr zwei weibliche Personen in der Gerichtsstraße in 66687 Wadern in ein Wohnhaus einzubrechen. Zunächst wurde am Anwesen geklingelt, um festzustellen, ob sich Anwohner im Haus befinden. Anschließend versuchten die Frauen die erreichbaren Fenster sowie das Gartentor zu öffnen. Da das Gartentor verschlossen war ließen die Frauen von der weiteren ...

