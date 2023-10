Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrunkener 18-Jähriger verursacht Verkehrsunfälle und flüchtet

Hamm-Rhynern (ots)

Ein 18-Jähriger hat am frühen Sonntagmorgen, 15. Oktober, Unfälle an der Bergstraße und an der Talstraße verursacht und ist anschließend geflüchtet - er war betrunken.

Um 6.50 Uhr war der junge Mann aus Hamm in einem VW zunächst an der Bergstraße Ecke Eulenplatz unterwegs. Er kollidierte mit einem Zaun, riss diesen aus der Verankerung und fuhr dadurch auf eine Grünfläche. Anschließend setzte er seine Fahrt über die Grünfläche fort und kollidierte an anderer Stelle wieder mit einem Zaunelement. Auch dieses wurde dabei aus dem Boden gerissen, der 18-Jährige verließ dadurch die Grünfläche wieder. Danach stieß der Hammer dann noch mit einem geparkten VW zusammen, der dadurch nicht mehr fahrbereit war.

Eine Anwohnerin wurde auf den Unfall aufmerksam, sah, wie der 18-Jährige in dem Auto flüchtete und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte fanden vor Ort ein Kennzeichen des Hammers und suchten die Halteranschrift auf. Im Rahmen der dortigen Ermittlungen ergaben sich dann Hinweise auf eine zweite Unfallörtlichkeit an der Talstraße.

Auf einem dortigen Spielplatz trafen die Polizisten gegen 7 Uhr auf den 18-Jährigen - der VW stand in einem Gebüsch. Das Ergebnis eines Atemalkoholtests war positiv, der Hammer musste auf der Polizeiwache Blutproben abgeben.

Sein Führerschein wurde sichergestellt und der VW abgeschleppt.

Der gesamte Sachschaden liegt bei rund 27500 Euro. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell